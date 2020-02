肺炎疫情不斷擴大 越來越多華人感覺受歧視（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有越來越來多華人在網上表示,在中國爆發肺炎後遭遇歧視,究竟是華人自己反應過度,還是真的出現所謂的排華浪潮?

柯凱澤(Keith Koo)是「Silicon Valley Insider」Podcast節目的主持人,週三他在臉書寫出在灣區捷運碰到的事。

柯凱澤說:「我昨晚搭捷運,開完會回家,我坐在四座位之一,面對他人,我沒去想,我一坐下,一名看手機男子馬上抬頭,跑到另一個車廂。」

有人或許認為他太敏感,反應過度,不過柯凱澤說,如果他在亞裔眾多的舊金山、矽谷都有這樣的感覺,他相信在其他地方一定更多。

有越來越多人在社交網站上分享,自從新型冠狀病毒爆發之後,他們在其他國家遭受異樣的眼光。

一名居住在義大利小鎮的媽媽在臉書提到,帶女兒去公園玩,有兩個小朋友對著她,手捂著鼻口,竊竊私語「中國病毒」。

有住在羅馬的華人說,去餐廳吃飯,坐在旁邊的義大利人馬上換位置。

也有媽媽在臉書分享,有華人學生在學校被排擠,也有學生用歧視的字眼,說新型冠狀病毒是「chin chon virus」。

柯凱澤說:「我們應利用這機會,透過集會或是校長老師,教育學生病毒具有威脅性,你可以怕它,但它不基於個人,我們說亞裔或其他族裔只是外表不同,大家的DNA都是一樣的。」

有人表示,不敢在公共場合戴口罩,怕被誤會身上有病毒,平常中午找不到停車位的亞洲超市廣場,頓時多出許多空位。

有華裔餐館老闆私下表示,生意不好部分原因,的確是受到病毒影響,因為處理食物的都是華人。

柯凱澤感慨的說,病毒不會歧視人,只有人會歧視人。

柯凱澤說:「這不是最後一次,或許下次不是從亞洲來,而是從其他國家,有可能是西歐國家,到時候我們會有甚麼反應,我們應該將心比心,從健康角度擔心疫期是合理的,但不能針對某些人。」

