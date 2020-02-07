肺炎疫情不斷擴大 越來越多華人感覺受歧視（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有越來越來多華人在網上表示，在中國爆發肺炎後遭遇歧視，究竟是華人自己反應過度，還是真的出現所謂的排華浪潮？

柯凱澤（Keith Koo）是「Silicon Valley Insider」Podcast節目的主持人，週三他在臉書寫出在灣區捷運碰到的事。

柯凱澤說：「我昨晚搭捷運，開完會回家，我坐在四座位之一，面對他人，我沒去想，我一坐下，一名看手機男子馬上抬頭，跑到另一個車廂。」

有人或許認為他太敏感，反應過度，不過柯凱澤說，如果他在亞裔眾多的舊金山、矽谷都有這樣的感覺，他相信在其他地方一定更多。

有越來越多人在社交網站上分享，自從新型冠狀病毒爆發之後，他們在其他國家遭受異樣的眼光。

一名居住在義大利小鎮的媽媽在臉書提到，帶女兒去公園玩，有兩個小朋友對著她，手捂著鼻口，竊竊私語「中國病毒」。

有住在羅馬的華人說，去餐廳吃飯，坐在旁邊的義大利人馬上換位置。

也有媽媽在臉書分享，有華人學生在學校被排擠，也有學生用歧視的字眼，說新型冠狀病毒是「chin chon virus」。

柯凱澤說：「我們應利用這機會，透過集會或是校長老師，教育學生病毒具有威脅性，你可以怕它，但它不基於個人，我們說亞裔或其他族裔只是外表不同，大家的DNA都是一樣的。」

有人表示，不敢在公共場合戴口罩，怕被誤會身上有病毒，平常中午找不到停車位的亞洲超市廣場，頓時多出許多空位。

有華裔餐館老闆私下表示，生意不好部分原因，的確是受到病毒影響，因為處理食物的都是華人。

柯凱澤感慨的說，病毒不會歧視人，只有人會歧視人。

柯凱澤說：「這不是最後一次，或許下次不是從亞洲來，而是從其他國家，有可能是西歐國家，到時候我們會有甚麼反應，我們應該將心比心，從健康角度擔心疫期是合理的，但不能針對某些人。」

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