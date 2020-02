國土安全部暫不接受紐約居民申請快速通關計劃

【KTSF 張麗月報導】

國土安全部本星期決定暫時不接受紐約居民申請加入快速通關的「可信任旅客計劃」,紐約州於是控告特朗普政府,指此舉有政治動機,是一項反移民的政策。

國土安全部本星期決定,暫時禁止紐約州居民申請加入「可信任旅客計劃」,這項計劃讓人從外地回美時,使用加快入境通道,當中包括4類,就是紐約居民從外地開車或坐飛機回美時,可以預先得到海關及邊境保護局的審批,以便加快辦理入境手續。

聯邦政府此舉即時影響大約5萬名紐約州申請人。

紐約州長於是控告特朗普政府,指這個舉動含有政治動機,也等於是敲詐行為,正如特朗普扣起軍援來威逼烏克蘭就範一樣。

紐約也指特朗普政府此舉是一個反移民政策,因為紐約最近通過的「綠燈法例」,這條法例容許無證移民可以申領駕駛執照,但就沒有與其他聯邦機構分享有關申請人的資料。

對於紐約州的指控,國土安全部表示,這個純粹是公眾安全考慮。

