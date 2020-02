皇家加勒比郵輪公司宣布持中港澳護照人士禁登船

【KTSF 江良慧報導】

一艘皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean)的27名中國乘客在新澤西州接受新型冠狀病毒檢測,其中23人沒有症狀,4人需送醫做進一步觀察,由於擔憂疫情,皇家加勒比郵輪公司也宣布禁止持中港澳護照的居民登船。

皇家加勒比郵輪公司一艘「海洋讚歌號」郵輪(Anthem of the Sea)週五早上停靠在新澤西州的Bayonne市,立即對郵輪上的27名中國乘客進行新型冠狀病毒檢測。

Susan說:「早上我醒來,好多救護車都來了,準備帶走乘客,(但他們沒有告訴你們與病毒有關嗎?)沒有,完全沒有。」

檢測後證實,23人沒有症狀,另外4人被送往Newark大學醫院,其中兩人用擔架抬上救護車,4人中還有一人發燒,在服用Tylenol之後已退燒。

郵輪公司發聲明表示,4名留醫的中國乘客,自1月26號之後就沒有回過中國,另外23名沒有症狀的乘客,將於週五由Newark國際機場離境返回中國,其餘乘客仍可以繼續未來的郵輪行程。

不過由於仍在等待CDC最終的檢測結果,原定週五下午離港的郵輪將延遲一天離開,郵輪會遵循CDC指引,確保船上乘客健康,郵輪會密切監控新型冠狀病毒,並制定了嚴格的衛生消毒規則。

該艘郵輪1月27日出發,去南加勒比海共12天行程,週五再度回到新澤西州。

皇家加勒比海郵輪公司宣佈,從週五起凡持中港澳護照的乘客都禁止登船,另外在15天內,凡去過中港澳的乘客包括船員也禁止登船。

