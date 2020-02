聯儲局憂新型肺炎會對美國經濟構成威脅

【KTSF】

聯儲局表示,新型冠狀病毒的爆發,將會對美國經濟前景構成新的威脅,有可能干擾中國的發展,也對中國脆弱的金融和企業體系帶來負面的震動,從而波及全球的經濟。

聯儲局的報告指出,就是因為中國經濟體系龐大,任何明顯的風吹草動,都會牽連美國和全球的市場。

聯儲局副主席Richard Clarida表示,一兩個季度經濟增長放緩,不會改變整體經濟的大氣候,中國人民銀行就表示,今次疫情對經濟只造成暫時干擾。

金融機構UBS的全球總投資顧問表示,肺炎疫情何時將會受到控制仍然未敢確定,在農曆年假期過後,中國工廠下星期將會陸續重開,而重要的指標是,工廠何時可以全面恢復生產,以及疫情爆發蔓延到甚麼程度。

聯儲局主席包維爾下星期將會分別在參眾兩院作證,向國會提交最新的經濟概況,以及貨幣政策,當中有討論到肺炎疫情爆發,對美國金融穩定構成怎樣風險。

聯儲局也提到,將通脹回復到局方訂下2%目標很重要,自2008年金融海嘯以來,通脹率很少去到這個水平。

有分析指出,聯儲局官員認為,低通脹對經濟帶來麻煩,如果不加以控制,可能會拖低經濟增長,就算減息都沒有效用,情況就好像日本和歐洲一樣,外國央行被迫要實行負利率政策。

