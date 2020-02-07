聯儲局憂新型肺炎會對美國經濟構成威脅

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聯儲局表示，新型冠狀病毒的爆發，將會對美國經濟前景構成新的威脅，有可能干擾中國的發展，也對中國脆弱的金融和企業體系帶來負面的震動，從而波及全球的經濟。

聯儲局的報告指出，就是因為中國經濟體系龐大，任何明顯的風吹草動，都會牽連美國和全球的市場。

聯儲局副主席Richard Clarida表示，一兩個季度經濟增長放緩，不會改變整體經濟的大氣候，中國人民銀行就表示，今次疫情對經濟只造成暫時干擾。

金融機構UBS的全球總投資顧問表示，肺炎疫情何時將會受到控制仍然未敢確定，在農曆年假期過後，中國工廠下星期將會陸續重開，而重要的指標是，工廠何時可以全面恢復生產，以及疫情爆發蔓延到甚麼程度。

聯儲局主席包維爾下星期將會分別在參眾兩院作證，向國會提交最新的經濟概況，以及貨幣政策，當中有討論到肺炎疫情爆發，對美國金融穩定構成怎樣風險。

聯儲局也提到，將通脹回復到局方訂下2%目標很重要，自2008年金融海嘯以來，通脹率很少去到這個水平。

有分析指出，聯儲局官員認為，低通脹對經濟帶來麻煩，如果不加以控制，可能會拖低經濟增長，就算減息都沒有效用，情況就好像日本和歐洲一樣，外國央行被迫要實行負利率政策。

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