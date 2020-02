李文亮醫生殉職 父母未能見最後一面

【i-CABLE】

因提醒同行防範「華南水果海鮮市場確診7例SARS」,被武漢公安警示訓誡的醫生李文亮殉職後,他母親接受中國內地媒體訪問指兒子染病入院治療,直到死亡都未能見他一面。

李母說:「沒有沒有沒有,沒有見到(最後一面),就在醫院治療到搶救我們都沒看見。好遺憾,不讓看。」

李母透露20多天前,李文亮的病情基本穩定:「能下床還能吃飯,又突然間這兩天就惡化就這樣了,昨天晚上他們醫院驅車給我們二老接過來了,給他的屍體送殯儀館去了,完了回來在醫院處理我兒子的遺物,骨灰暫時先寄存在那裡(殯儀館)。」

李文亮父母剛和死神擦身而過,就要白頭人送別黑頭人:

李母說:「我們身體暫時還好吧,我們也是得上(新型)肺炎了。剛出院幾天,我和他爸都治癒了,可惜孩子沒挺過來,34歲,他非常有潛力,非常有才華的孩子。」

而妻子、兒子和遺腹子,永遠失去丈夫和爸爸:

李母說:「我兒子還有一個5歲的兒子,我兒子那時發現武漢的情況不好,就給孩子送他姥姥那邊去了。(媳婦二胎)6月份馬上該分娩了,你說咋辦這個家,是不是破碎了?現在有甚麼情況也得扛著。現在真的感謝你們社會各界對他的支持,對他的厚愛。」

