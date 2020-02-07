李文亮醫生殉職 父母未能見最後一面

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因提醒同行防範「華南水果海鮮市場確診7例SARS」，被武漢公安警示訓誡的醫生李文亮殉職後，他母親接受中國內地媒體訪問指兒子染病入院治療，直到死亡都未能見他一面。

李母說：「沒有沒有沒有，沒有見到（最後一面），就在醫院治療到搶救我們都沒看見。好遺憾，不讓看。」

李母透露20多天前，李文亮的病情基本穩定：「能下床還能吃飯，又突然間這兩天就惡化就這樣了，昨天晚上他們醫院驅車給我們二老接過來了，給他的屍體送殯儀館去了，完了回來在醫院處理我兒子的遺物，骨灰暫時先寄存在那裡（殯儀館）。」

李文亮父母剛和死神擦身而過，就要白頭人送別黑頭人：

李母說：「我們身體暫時還好吧，我們也是得上（新型）肺炎了。剛出院幾天，我和他爸都治癒了，可惜孩子沒挺過來，34歲，他非常有潛力，非常有才華的孩子。」

而妻子、兒子和遺腹子，永遠失去丈夫和爸爸：

李母說：「我兒子還有一個5歲的兒子，我兒子那時發現武漢的情況不好，就給孩子送他姥姥那邊去了。（媳婦二胎）6月份馬上該分娩了，你說咋辦這個家，是不是破碎了？現在有甚麼情況也得扛著。現在真的感謝你們社會各界對他的支持，對他的厚愛。」

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