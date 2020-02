停泊橫濱鑽石公主號累計61人確診新型肺炎

【有線新聞】

停泊橫濱的鑽石公主號郵輪,再多41人確診新型肺炎,當中沒有香港人,累計61人染病。有船上港人聽聞很多人不適,但醫生人手不足,要乘客自行量體溫申報,日本則計劃擴大檢測範圍。

鑽石公主號再多數十人確診,橫濱港口醫護人員明顯多了,確診人數大增,很多救護車、物資陸續運抵,但似乎未能解決燃眉之急。

郵輪掛有一面日本國旗,以日語寫道「藥物短缺」。

鑽石公主號乘客陳小姐說:「剛剛一人派一支探熱針,叫你有空時量度。如果超過37點幾度就向他們申報,但沒有說明多久測量一次。」

另一組港人旅客,黃先生與太太同樣獲發探熱針,不過一度發燒的黃太始終未能就診。

鑽石公主號乘客黃先生說:「有職員帶妻子到診所,診所又說裡面有很多嚴重病人不准進去。」

醫生下午透過電話問診後,認為其太太沒大礙毋須到診所,之前索取的藥物依然未到手。

據黃先生了解,船上只有大約4名醫生,全部是西方人。

鑽石公主號乘客黃先生說:「聽聞船上很多人不適,假設船上乘客有更多患者,是否應該每天跟進、覆檢、視察情況。現在沒有,只能困在房間。」

目前接受過新型冠狀病毒檢測的200多人,全部是與確診香港男子,有過密切接觸或呈現病徵人士。

日本政府考慮擴大檢測範圍,安排船上長者等高危人士做測試,隔離14天措施則維持不變。

