停泊橫濱鑽石公主號累計61人確診新型肺炎

【有線新聞】

停泊橫濱的鑽石公主號郵輪，再多41人確診新型肺炎，當中沒有香港人，累計61人染病。有船上港人聽聞很多人不適，但醫生人手不足，要乘客自行量體溫申報，日本則計劃擴大檢測範圍。

鑽石公主號再多數十人確診，橫濱港口醫護人員明顯多了，確診人數大增，很多救護車、物資陸續運抵，但似乎未能解決燃眉之急。

郵輪掛有一面日本國旗，以日語寫道「藥物短缺」。

鑽石公主號乘客陳小姐說：「剛剛一人派一支探熱針，叫你有空時量度。如果超過37點幾度就向他們申報，但沒有說明多久測量一次。」

另一組港人旅客，黃先生與太太同樣獲發探熱針，不過一度發燒的黃太始終未能就診。

鑽石公主號乘客黃先生說：「有職員帶妻子到診所，診所又說裡面有很多嚴重病人不准進去。」

醫生下午透過電話問診後，認為其太太沒大礙毋須到診所，之前索取的藥物依然未到手。

據黃先生了解，船上只有大約4名醫生，全部是西方人。

鑽石公主號乘客黃先生說：「聽聞船上很多人不適，假設船上乘客有更多患者，是否應該每天跟進、覆檢、視察情況。現在沒有，只能困在房間。」

目前接受過新型冠狀病毒檢測的200多人，全部是與確診香港男子，有過密切接觸或呈現病徵人士。

日本政府考慮擴大檢測範圍，安排船上長者等高危人士做測試，隔離14天措施則維持不變。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。