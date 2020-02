特朗普逃過被罷免 翌日在白宮大事慶祝

【KTSF 張麗月報導】

共和黨主導的國會參議院週三裁定特朗普總統的彈劾案兩項控罪不成立,特朗普逃過罷免之後,特朗普週四在白宮大事慶祝,並抨擊民主黨人。

不用被罷免的特朗普入場時受到眾人起立鼓掌,他形容自己決定選總統以來,就面對過這些經歷。

特朗普說:「就是邪惡、腐敗、齷齪的警察,爆料人和說謊者。」

除了感謝他的律師團隊之外,特朗普還重申他的清白。

特朗普說:「我們經歷不公平對待,沒有做錯事,但這就是結果。」

不過眾議長普洛西就仍然不放過特朗普,指特朗普永遠都不會洗脫彈劾的疤痕。

普洛西說:「你永遠遭彈劾 不能抹掉這疤痕。」

又說眾議院將繼續監察政府。

普洛西說:「你被彈劾因為損害國家安全,危害選舉的健全和違憲。」

兩人的爭抝似乎未完未了,特朗普更形容普洛西是個虛偽和可怕的人。

特朗普說:「普洛西是可怕的人,她很久以前希望展開彈劾,又說為總統祈禱,但她沒有祈禱。」

普洛西就說,無需理會特朗普的批評。

普洛西說:「我殷切為他祈禱,因為他偏離憲法,他真的需要我們的祈禱,哪怕他想說甚麼。」

