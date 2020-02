【有線新聞】

香港醫護人員第5日罷工,發起罷工的醫管局員工陣線再次投票,超過7,000人投票後,決定不會延長罷工。

工會主席余慧明說:「當中有4,000名會員表示不延長罷工。以沉重心情宣布,根據投票結果,我們不會延長罷工。在此,我要向所有受影響人士作最誠懇的致歉。」

有醫護聽到結果後表現激動。

工會不認為是失敗,將轉換方式繼續爭取,又指醫管局整日沒有高層與他們見面,會繼續要求局方與他們定期開會,告知肺炎情況。

週五有超過4,000名工會會員罷工,而過去4天罷工人數共有8,440人。

工會是在週一發動罷工,要求政府全面封關,及醫管局有足夠資源給予醫護人員。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。