香港午夜起由中國內地入境人士須強制檢疫14天（視頻）

香港週五午夜12時開始,由中國內地入境香港的人須強制檢疫14天,香港居民可在家隔離,任何時間不得離開居所,旅客就要在酒店或禁閉設施隔離。香港特區政府呼籲接受檢疫的人要自律配合,違反者最高可以罰款2萬5千元(港幣)和入獄6個月。

衞生署指這批人風險不高,不需戴追蹤手環,同住的家人亦毋須強制戴口罩,可以自由出入居所,買食物及日用品給隔離人士,但親朋戚友就不能登門探訪,獨居的、可以打社署支援熱線。

至於要檢疫的內地及其他旅客,入境時若簽注不足14日,將被拒絕入境。

入境者訂了酒店、或者住在親友家,可在住處隔離。如果沒有居所,就要入住禁閉式臨時住宿隔離。

隔離14日期間要每日探熱、填表格,向衞生署呈報。

這幾天入境的人數每日以萬計,如何確保這些人會留在家中或酒店?

政府多次強調新一輪強制檢疫很靠自律,他們由口岸回家或者回酒店的一程車也不會派人監察。

如果他們不遵守、沒有回家或14日期間逃走,會列入「不能出境」名單,亦會調查及追究刑責。

整套措施有四類人獲豁免,包括跨境運送物資的司機、航空機組人員、對政府運作、保障港人安全,或處理緊急事態的必要人員,以及符合香港公眾利益的人。這些豁免人士都要每日探熱和戴口罩。

香港政務司司長張建宗強調:「這項規例是不會影響內地對香港的貨運,亦不會影響任何我們主要食物及日用品的供應,所以大家不需要擔心,亦不要輕信謠言。」

