世界夢號隔離第3日 郵輪公司強調物資充足（視頻）

【有線新聞】

曾接載武漢肺炎患者的郵輪「世界夢號」停泊在啟德郵輪碼頭。郵輪公司指，仍未知道3,600名旅客及船員幾時可落船，強調船上物資供應充足，亦有兩名醫生應付一般醫療需要。

原船隔離第3日，有乘客步出甲板伸展一下、拉下筋，有人沒有戴口罩。有職員加強船艙清潔，部分乘客繼續打麻雀。

早前33名船員申報有病徵，已確定對新型肺炎病毒測試呈陰性。

星夢郵輪市場部副總裁葉靜文指，因為一位乘客有發燒的情況，為了防疫，各方都較審慎，「所以在目前為止，十分抱歉不能告訴大家，何時可釋放全船的乘客。」

郵輪公司指，船上有9位兩歲以下幼童，已經派人將奶粉、尿片等必需品轉交給他們。

至於有長期病患的乘客藥物不足，因郵輪與香港醫療系統無聯繫，船上的醫生不了解乘客病歷，不可隨便處方藥物，但已通知政府，等待當局作適當安排，又重申船上物資充足，包括食物、食水，亦有為乘客提供口罩。

上月19日，4,000多人在南沙坐這郵輪去越南，24日回程，有8名內地人落船後確診，其中206名乘客在香港落船。

船公司表示，已透過旅行社聯絡到他們，將全名、身份證資料轉交衞生署跟進。

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