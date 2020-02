世界夢號隔離第3日 郵輪公司強調物資充足（視頻）

【有線新聞】

曾接載武漢肺炎患者的郵輪「世界夢號」停泊在啟德郵輪碼頭。郵輪公司指,仍未知道3,600名旅客及船員幾時可落船,強調船上物資供應充足,亦有兩名醫生應付一般醫療需要。

原船隔離第3日,有乘客步出甲板伸展一下、拉下筋,有人沒有戴口罩。有職員加強船艙清潔,部分乘客繼續打麻雀。

早前33名船員申報有病徵,已確定對新型肺炎病毒測試呈陰性。

星夢郵輪市場部副總裁葉靜文指,因為一位乘客有發燒的情況,為了防疫,各方都較審慎,「所以在目前為止,十分抱歉不能告訴大家,何時可釋放全船的乘客。」

郵輪公司指,船上有9位兩歲以下幼童,已經派人將奶粉、尿片等必需品轉交給他們。

至於有長期病患的乘客藥物不足,因郵輪與香港醫療系統無聯繫,船上的醫生不了解乘客病歷,不可隨便處方藥物,但已通知政府,等待當局作適當安排,又重申船上物資充足,包括食物、食水,亦有為乘客提供口罩。

上月19日,4,000多人在南沙坐這郵輪去越南,24日回程,有8名內地人落船後確診,其中206名乘客在香港落船。

船公司表示,已透過旅行社聯絡到他們,將全名、身份證資料轉交衞生署跟進。

