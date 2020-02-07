撤僑包機4人返美後出現新型肺炎病徵

【KTSF】

美國政府第三度從武漢撤僑的包機週五凌晨抵達北灣的Travis空軍基地，當中4人出現新型肺炎的病徵，已被送到醫院隔離，等候測試結果。

美國疾病防控中心（CDC）證實包機上共有201名乘客，當中4人出現徵狀，他們都有發燒。

CDC表示，4人正在Fairfield附近醫院接受隔離治療，並等候病毒測試結果。

週五凌晨3時，包機抵達Travis空軍基地，其中53人會留在當地，接受為期14天的隔離，餘下的乘客已經被送到德州的Lackland空軍基地接受隔離。

本週二，已經有178名美國國民從武漢抵達Travis空軍基地，接受隔離，當中一名幼童發燒，已被送院隔離，其餘的人暫時沒有病徵，正進入第二天的隔離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。