撤僑包機4人返美後出現新型肺炎病徵

美國政府第三度從武漢撤僑的包機週五凌晨抵達北灣的Travis空軍基地,當中4人出現新型肺炎的病徵,已被送到醫院隔離,等候測試結果。

美國疾病防控中心(CDC)證實包機上共有201名乘客,當中4人出現徵狀,他們都有發燒。

CDC表示,4人正在Fairfield附近醫院接受隔離治療,並等候病毒測試結果。

週五凌晨3時,包機抵達Travis空軍基地,其中53人會留在當地,接受為期14天的隔離,餘下的乘客已經被送到德州的Lackland空軍基地接受隔離。

本週二,已經有178名美國國民從武漢抵達Travis空軍基地,接受隔離,當中一名幼童發燒,已被送院隔離,其餘的人暫時沒有病徵,正進入第二天的隔離。

