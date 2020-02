【KTSF】

很多人都不滿意駕駛執照上面的照片,甚至戲稱像是疑犯大頭照,加州有議員提案,只要多花錢,就可以拍到滿意的照片。

南加州的眾議員陳立德(Phillip Chen)提出的AB2405法案,駕駛人在DMV申請駕照或更新時,可以拍最多三次照片。

法案要求以自由捐款的方式,每重拍一次就捐不超過5元,所得的經費用來作為支持行車教育以及訓練。

如果法案通過,最快可以在2022年1月實施。

2018年加州參議院曾提出類似法案,由駕駛人付費多次拍照,但法案到眾議院委員會後卻不了了之。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。