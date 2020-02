流感和新型冠狀病毒有何分別（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)的資料顯示,流感目前仍然處於高峰期,而且預期會持續多幾個星期,流感和新型冠狀病毒引發的疾病有什麼分別?接種流感疫苗可以對抗新型冠狀病毒嗎?

舊金山公共衛生部副局長Tomas Aragon醫生說:「我們熟識流感,我們有疫苗,有治療流感的方法。」

最近大家討論的話題都是新型冠狀病毒,擔心受到感染,可是醫生指出流感也很可怕,不要掉以輕心。

Aragon醫生說:「許多人死亡,全國超過3萬人死於流感,因此我們提醒大家要當心,因為流感可以預防,對於新型冠狀病毒,我們所知很少,目前沒得醫,也沒有疫苗。」

Aragon醫生表示,流感和新型冠狀病毒兩者的症狀相似。

Aragon醫生說:「很大部分會出現相同的症狀,包括呼吸系統症狀、發燒,有些人會呼吸困難,很難作出區別。」

接種流感疫苗對抵抗新型冠狀病毒有效嗎?醫生認為不太可能。

Aragon醫生說:「新型冠狀病毒是一種新的病毒,來自完全不同的病毒家族,因此流感疫苗不太可能產生作用。事實上我們不知道,這是新病毒,我們不曉得科學在未來的啟發,目前為止我們不預期流感疫苗可對抗新型冠狀病毒。」

醫生強調,大家現在可以做的就是預防流感,如果未接種流感疫苗,應該盡快接種疫苗。

