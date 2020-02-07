流感和新型冠狀病毒有何分別（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾病防控中心（CDC）的資料顯示，流感目前仍然處於高峰期，而且預期會持續多幾個星期，流感和新型冠狀病毒引發的疾病有什麼分別？接種流感疫苗可以對抗新型冠狀病毒嗎？

舊金山公共衛生部副局長Tomas Aragon醫生說：「我們熟識流感，我們有疫苗，有治療流感的方法。」

最近大家討論的話題都是新型冠狀病毒，擔心受到感染，可是醫生指出流感也很可怕，不要掉以輕心。

Aragon醫生說：「許多人死亡，全國超過3萬人死於流感，因此我們提醒大家要當心，因為流感可以預防，對於新型冠狀病毒，我們所知很少，目前沒得醫，也沒有疫苗。」

Aragon醫生表示，流感和新型冠狀病毒兩者的症狀相似。

Aragon醫生說：「很大部分會出現相同的症狀，包括呼吸系統症狀、發燒，有些人會呼吸困難，很難作出區別。」

接種流感疫苗對抵抗新型冠狀病毒有效嗎？醫生認為不太可能。

Aragon醫生說：「新型冠狀病毒是一種新的病毒，來自完全不同的病毒家族，因此流感疫苗不太可能產生作用。事實上我們不知道，這是新病毒，我們不曉得科學在未來的啟發，目前為止我們不預期流感疫苗可對抗新型冠狀病毒。」

醫生強調，大家現在可以做的就是預防流感，如果未接種流感疫苗，應該盡快接種疫苗。

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