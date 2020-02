中國新型肺炎死者增至722人 確診破3.4萬

【KTSF 江良慧報導】

中國公布武漢肺炎的最新數字已升至34,546宗,當中722人死亡,中國大陸境外就有276宗,分布在至少25幾個國家。

在中國大陸境外,現時以日本有最多病例,有將近90宗,大多數病例發生在現時停泊在橫濱的鑽石公主號郵輪,有64宗,患者當中有美國人,現時船上3,700人正接受為期兩週的隔離檢疫。

其他國家,新加坡有33宗確診病例,泰國第三多,有25宗,美國維持在12宗。

美國週五宣布撥款一億,協助中國以及世界抗疫,衛生官員指出,全球疫情嚴峻,形勢快速變化,美國會繼續有新症,但現階段,美國的公共衛生風險並不算高,聯邦疾病防控中心(CDC)至今已檢疫17,000旅客。

ABC電視網絡報導,白宮要求美國科學院的專家盡快查清楚新型冠狀病毒的科學來源,以應對現時的疫情爆發,並為未來的爆發做準備,以及對病毒在人類、動物與環境中傳播有更深的了解。

現時外界對新型冠狀病毒的來源有極大的疑慮,因為有消息指印度的科學家發現病毒的基因,有4個愛滋病毒的蛋白物質,認為很可能是人工合成的作品,而不是自然產生。

