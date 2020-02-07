中國新型肺炎死者增至722人 確診破3.4萬

【KTSF 江良慧報導】

中國公布武漢肺炎的最新數字已升至34,546宗，當中722人死亡，中國大陸境外就有276宗，分布在至少25幾個國家。

在中國大陸境外，現時以日本有最多病例，有將近90宗，大多數病例發生在現時停泊在橫濱的鑽石公主號郵輪，有64宗，患者當中有美國人，現時船上3,700人正接受為期兩週的隔離檢疫。

其他國家，新加坡有33宗確診病例，泰國第三多，有25宗，美國維持在12宗。

美國週五宣布撥款一億，協助中國以及世界抗疫，衛生官員指出，全球疫情嚴峻，形勢快速變化，美國會繼續有新症，但現階段，美國的公共衛生風險並不算高，聯邦疾病防控中心（CDC）至今已檢疫17,000旅客。

ABC電視網絡報導，白宮要求美國科學院的專家盡快查清楚新型冠狀病毒的科學來源，以應對現時的疫情爆發，並為未來的爆發做準備，以及對病毒在人類、動物與環境中傳播有更深的了解。

現時外界對新型冠狀病毒的來源有極大的疑慮，因為有消息指印度的科學家發現病毒的基因，有4個愛滋病毒的蛋白物質，認為很可能是人工合成的作品，而不是自然產生。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。