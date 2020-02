【KTSF】

中半島Daly City警方拘捕一名疑犯,他涉嫌上週持利器打劫該市的Macy’s百貨公司。

1月28日下午5時,Daly City警方接報,指一名男子持刀打劫Macy’s百貨公司。

百貨公司的保安稱,他在試身室截停一名企圖偷竊的男子,男子見狀取出利刀,威脅要殺死保安。

保安見狀即時退後,男子也威脅在場其他人不要靠近,他接著沿Southgate大街逃離現場。

稍後警員截停一輛SamTram巴士,在車上發現該名39歲、居於舊金山的疑犯,他涉嫌打劫、藏有安非他命和芬太奴毒品被捕。

