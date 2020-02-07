新型肺炎疫情下 舊金山有華人報稱遇種族歧視（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

中國這次爆發的新型肺炎疫情，除了觸發市民瘋搶口罩外，亦令到不少在美國的亞裔市民無辜遭受疑似種族歧視，舊金山一名華裔居民週三在一間商店中疑似被歧視，有人向他講「將你的新型冠狀病毒帶回你的國家」。

事主梁先生從中國移民來美已經有20多年，他在舊金山總醫院任職，亦是一間商店的東主。

週三下午約兩時半，梁先生前往位於灣景區的Restaurant Depot購物，梁先生表示，排隊結帳時由於人太多，店方就加開收銀機，應付排隊的人龍。

梁先生當時排在人龍的較前方，但他表示，新開的收銀員反而主動幫助排在他後面的兩名顧客。

梁先生覺得不公平，就上前與收銀員理論，收銀員當時不受理，反而一名穿著醫護服裝被幫助的非洲裔女顧客聲援收銀員。

梁先生對非洲裔女子說，你從事醫護工作，我也是，但這沒有給予你插隊的權利，理應跟著排隊的次序等候結帳，梁先生認為，這一句觸怒了對方。

梁先生說：「她就開始發瘋，之後就說了一句『帶你的新型冠狀病毒回去你的國家』，我就覺得，第一，你很沒禮貌，第二，在這個那麼敏感的時候，你講這樣敏感的說話，是一種很嚴重的種族歧視。」

梁先生表示，與收銀員及該名顧客理論完後，他亦沒有再與對方糾纏，打算回到人龍繼續排隊，只不過沒有想到，該名非洲裔女子突然出口傷人，梁先生當時很生氣，就問女子:「你夠膽再講多一次」。

據梁先生稱，該名女子其後最少3次叫他把病毒帶回他的國家，這個時候亦驚動店鋪經理，經理嘗試安撫雙方的情緒，梁先生雖然不甘心，但都決定將大事化小，沒有再理論下去。

梁先生說：「當時我覺得很生氣，因為第一，我沒有戴口罩，因為我沒有病，第二是你做得不對在先，你明白嗎，你不可能這樣去說人，而且你也是做醫護工作，為甚麼你會講這樣的話呢？」

梁先生表示，事發時手機沒有戴在身上，不然會錄低整個過程，事後在商店外的停車場，梁先生拍下該名非裔女子的外貌。

梁先生認為，發生疫症，大家都不想，遠在中國，有數萬人正為生命搏鬥，而在此竟然有人這樣冷言冷語，實在不能接受。

梁先生說：「作為一個中國人，我覺得我不可以坐在這，什麼也不做，我一定會站起來，講應該要講的東西，我們現在是讓人踩到上心口，都不理，怎樣我也要告訴全世界的人，她講這樣難聽的說話，我覺得她是應該向我們中國人道歉。」

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