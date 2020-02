新型肺炎疫情下 舊金山有華人報稱遇種族歧視（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

中國這次爆發的新型肺炎疫情,除了觸發市民瘋搶口罩外,亦令到不少在美國的亞裔市民無辜遭受疑似種族歧視,舊金山一名華裔居民週三在一間商店中疑似被歧視,有人向他講「將你的新型冠狀病毒帶回你的國家」。

事主梁先生從中國移民來美已經有20多年,他在舊金山總醫院任職,亦是一間商店的東主。

週三下午約兩時半,梁先生前往位於灣景區的Restaurant Depot購物,梁先生表示,排隊結帳時由於人太多,店方就加開收銀機,應付排隊的人龍。

梁先生當時排在人龍的較前方,但他表示,新開的收銀員反而主動幫助排在他後面的兩名顧客。

梁先生覺得不公平,就上前與收銀員理論,收銀員當時不受理,反而一名穿著醫護服裝被幫助的非洲裔女顧客聲援收銀員。

梁先生對非洲裔女子說,你從事醫護工作,我也是,但這沒有給予你插隊的權利,理應跟著排隊的次序等候結帳,梁先生認為,這一句觸怒了對方。

梁先生說:「她就開始發瘋,之後就說了一句『帶你的新型冠狀病毒回去你的國家』,我就覺得,第一,你很沒禮貌,第二,在這個那麼敏感的時候,你講這樣敏感的說話,是一種很嚴重的種族歧視。」

梁先生表示,與收銀員及該名顧客理論完後,他亦沒有再與對方糾纏,打算回到人龍繼續排隊,只不過沒有想到,該名非洲裔女子突然出口傷人,梁先生當時很生氣,就問女子:「你夠膽再講多一次」。

據梁先生稱,該名女子其後最少3次叫他把病毒帶回他的國家,這個時候亦驚動店鋪經理,經理嘗試安撫雙方的情緒,梁先生雖然不甘心,但都決定將大事化小,沒有再理論下去。

梁先生說:「當時我覺得很生氣,因為第一,我沒有戴口罩,因為我沒有病,第二是你做得不對在先,你明白嗎,你不可能這樣去說人,而且你也是做醫護工作,為甚麼你會講這樣的話呢?」

梁先生表示,事發時手機沒有戴在身上,不然會錄低整個過程,事後在商店外的停車場,梁先生拍下該名非裔女子的外貌。

梁先生認為,發生疫症,大家都不想,遠在中國,有數萬人正為生命搏鬥,而在此竟然有人這樣冷言冷語,實在不能接受。

梁先生說:「作為一個中國人,我覺得我不可以坐在這,什麼也不做,我一定會站起來,講應該要講的東西,我們現在是讓人踩到上心口,都不理,怎樣我也要告訴全世界的人,她講這樣難聽的說話,我覺得她是應該向我們中國人道歉。」

