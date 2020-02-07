今年參加舊金山農曆新年大巡遊要注意甚麼（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

本週六就是舊金山農曆新年大巡遊，有鑑於在灣區出現武漢新型肺炎病例，會否影響活動進行，市府衛生部門回應指，舊金山目前未有新型肺炎病例，呼籲大家做足平時預防流感措施，就可照常參與活動。

舊金山公共健康部門Grant Colfax醫生說：「與CDC聯邦和地方部門合作時，都顯示暫時無必要改變任何正常公眾活動，也無需要一般市民戴口罩出街，如果你出現呼吸道感染症狀，馬上看醫生。」

Colfax又表示，在舊金山已做好防疫準備，目前在加州有6宗確診個案，4宗在灣區，他表示有關當局曾將兩名來自其他縣的病人轉移到舊金山UCSF醫院治療，但強調對公眾傳播的風險非常低。

有醫生又呼籲民眾要做好一般預防流感的措施，包括勤洗手、打噴嚏時掩口、打流感針等。

白幹榮醫生說：「因為舊金山仍未有新型肺炎病例，我們其實更需要擔心的是每年平時的流感，其實做同一樣的措施就可行。」

中華總商會被記者問到，華埠商戶有無因為最近新型肺炎的消息，令生意受到影響時就回應指，有少許影響但不大。

市參事余鼎昂（Norman Yee）又譴責近日出現歧視亞裔或華裔的情況，不過相信歧視人的只佔好少數人。

余鼎昂說：「我相信99%舊金山市民並非種族歧視，但永遠有少數人明目將膽或暗中歧視人，然後用病毒做藉口。」

治安方面，警方指會在大巡遊期間加派警員巡邏，提醒市民提防祈福黨，見到罪案要報警。

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