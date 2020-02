今年參加舊金山農曆新年大巡遊要注意甚麼（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

本週六就是舊金山農曆新年大巡遊,有鑑於在灣區出現武漢新型肺炎病例,會否影響活動進行,市府衛生部門回應指,舊金山目前未有新型肺炎病例,呼籲大家做足平時預防流感措施,就可照常參與活動。

舊金山公共健康部門Grant Colfax醫生說:「與CDC聯邦和地方部門合作時,都顯示暫時無必要改變任何正常公眾活動,也無需要一般市民戴口罩出街,如果你出現呼吸道感染症狀,馬上看醫生。」

Colfax又表示,在舊金山已做好防疫準備,目前在加州有6宗確診個案,4宗在灣區,他表示有關當局曾將兩名來自其他縣的病人轉移到舊金山UCSF醫院治療,但強調對公眾傳播的風險非常低。

有醫生又呼籲民眾要做好一般預防流感的措施,包括勤洗手、打噴嚏時掩口、打流感針等。

白幹榮醫生說:「因為舊金山仍未有新型肺炎病例,我們其實更需要擔心的是每年平時的流感,其實做同一樣的措施就可行。」

中華總商會被記者問到,華埠商戶有無因為最近新型肺炎的消息,令生意受到影響時就回應指,有少許影響但不大。

市參事余鼎昂(Norman Yee)又譴責近日出現歧視亞裔或華裔的情況,不過相信歧視人的只佔好少數人。

余鼎昂說:「我相信99%舊金山市民並非種族歧視,但永遠有少數人明目將膽或暗中歧視人,然後用病毒做藉口。」

治安方面,警方指會在大巡遊期間加派警員巡邏,提醒市民提防祈福黨,見到罪案要報警。

