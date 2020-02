【KTSF】

中國官方公布的新型冠狀病毒確診病例已突破3萬宗,死亡人數增至637人,死亡率準確維持在2%至2.1%的水平。

中國境外有265宗病例,英國、馬來西亞、越南與南韓都有新增個案,就連一早封關的北韓也傳出有7宗病例。

為了抗疫,中國的江西同遼寧封省,而各省市封城的數目也加至55個,當中最新加入的有雲南昆明、山東青島濟南等城市。

