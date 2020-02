加州化驗室2月12日起可自行檢驗新型冠狀病毒（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州公共衛生局週四宣布,從下週三開始,全加州有16個化驗室,可以從病人樣本中檢驗出新型冠狀病毒。

加州目前的病人樣本送交給聯邦疾病防控中心(CDC)進行化驗,是否含新型冠狀病毒需要2到7天的時間。

加州公共衛生局宣布,從2月12日開始,將有16個化驗室可以檢驗出新型冠狀病毒,當中包括東灣列治文市的病毒化驗室,在兩天之內可以有檢驗結果。

當局表示,這將能夠讓公共衛生官員給予接觸病毒的人適當的照顧,並制定應對措施。

直至目前,加州有6宗確診,當中南灣Santa Clara縣、中部的San Benito縣各有兩例宗,而南加州的洛杉磯縣和橙縣就各有一宗。

加州公共衛生局重申,新型冠狀病毒目前對加州一般民眾的威脅還是很低,當局正在留意情勢的發展。

當局強調,民眾要是近期出遊,回來後生病的話,應該通知醫生,特別是有到中國,或是和疑似感染病毒的人接觸。

當局表示,持續為地方衛生機構提供關於病毒或如何對應的資訊,並和CDC人員協調,在舊金山和洛杉磯機場,對從中國來的人進行檢驗等。

當局也提醒民眾注意衛生安全,例如用肥皂洗手,避免觸碰眼睛、鼻子和嘴巴,避免和病人近距離接觸,要是發燒、咳嗽的話,不要上班或上學。

