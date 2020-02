【KTSF 黃恩光報導】

灣區這個週末會出現強風,國家氣象局發出強風預警,山區最高風速可高達60英里,舊金山和北灣城市也會很大風。

氣象局發出的強風預警,由週六傍晚至週一早上生效。

氣象局表示,受到一股乾燥冷鋒的影響,灣區週末會吹強勁的東北風,舊金山、東灣,以及北灣部分城市較大風,山區海拔較高的地區,最高風速可達到每小時60英里。

週日下午至週一早上風力會更強,舊金山風速達到36英里,東灣Livermore風速43英里。

當局表示,強風可能導致樹木和電線桿倒塌,有機會導致停電,大家駕駛大型汽車或車身較高的汽車時要加倍小心。

