航空公司因應新型肺炎疫情提供免費退票（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新型冠狀病毒疫情爆發以來,許多往返中美兩國的旅客紛紛改變行程,甚至要求退機票,而航空公司也因應這個緊急事件提供免費退票,但因業務量短期內激增,因此退款時間會比以往慢。

新型冠狀病毒疫情引發中美兩地機票退票熱潮,也導致航空公司的客服電話及電郵量激增。

航空公司和旅行社紛紛表示,只要符合航空公司針對該特別事件的退票或改期條款,都可以免費辦理,但處理和退款時間相對以往會較長,希望旅客有耐心。

而旅客必須透過原購票渠道,例如航空公司、旅行社或網站提出退票申請,而退款也將依據購票方式辦理。

如果旅客用信用卡購票,退款也將直接過戶信用卡帳戶,如果透過旅行社用支票或現金付款,則會先由旅行社向航空公司申請退款,然後再由旅行社退還給旅客。

由於航空公司應對突發事件業務繁忙,因此等待退款時間也會較長。

另外,航空公司只退還機票價格,而代辦旅行社或網站則有權自行決定是否收取手續費。

凡購買舊金山往返中國北京和上海機票的旅客,出發日期在1月24日至3月31日之間,美國航空公司(AA)、達美航空(Delta),以及聯航(United)都提供免費退票,當中也包括聯航舊金山直飛成都航班。

如果想更改出發日期,某些情況下也可免費更改,但具體情況需向航空公司查詢。

此外,中國南方航空已取消往返舊金山和武漢的直飛航班,而舊金山往返廣州的航班,將從2月15日至3月28日暫停。

凡在1月31日或之前購買,票號開頭是784的南方航空機票,旅行日期在1月1日至3月29日之間,都可免費退票。

中國東方航空往返舊金山上海的航班,也將從2月10日起停飛至3月28日,凡在1月21日前購買。票號開頭為781的東方航空機票,旅行日期介於1月1日至3月29日,都可免費退票。

中國海南航空至今已停飛所有美國航班,凡在2月1日前購票,票號開頭是880的海航機票可以免費退票。

中國國際航空公司目前仍有航班往返美國,不過班次減少,飛行航班和路線有變更。

從2月11日起至3月28日,國航往返舊金山和洛杉磯的航班將合併為一個航班,飛行路線是舊金山-洛杉磯-北京,返程則是北京-洛杉磯-舊金山,凡在1月28日前購票,在1月1日後出發,開頭號碼是999的國航機票,可要求免費退票。

至於國泰航空和新加坡航空往返香港的航班,則沒有免費退票,但可以在指定限期內免費更改行程,具體情況須致電航空公司。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。