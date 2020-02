【有線新聞】

早前參與世衛突發事件委員會會議的一名澳洲專家指,中國處理疫情的手法應受斥責,總幹事譚德塞回應時重申,推測中國沒有隱瞞疫情。

譚德塞說:「我不能說有隱瞞或沒有,如有的話,我預期有更多對外散播的病例,多於68宗,也會超過委員會首次商議時的數字,讓我們查一下,或許,我們會有事後檢討,看看有沒有東西隱瞞。」

譚德塞又強調,發表評論的澳洲專家麥肯齊,並非世衛的僱員,重申外界不應散播恐慌。

麥肯齊早前向英國《金融時報》表示,認為中國沒有及早通報疫情,質疑武漢地方官員或因應疫情初期有重要政治會議,暫時瞞報病例數字,又或是當時溝通非常差。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。