【KTSF】

中國這次爆發的新型肺炎疫情,最早向公眾警告武漢爆發疫情的李文亮醫生,因為也染上新型冠狀病毒,已於當地時間週四離世。

據中國多間官方媒體報導,李文亮是於週四晚病重不治,他曾經因為在網上群組中發出有關疫情警告的信息,遭到當地的公安查問,指他在互聯網發布不實言論,擾亂公眾秩序,需要簽訓誡書。

另外還有7人因為被指從事同類的「違法行為」被公安核查。

李文亮醫生是於1月12日從病人身上染到病毒,至2月1日確診。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。