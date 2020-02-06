灣區有家長憂疫情 但會讓子女參加農曆新年大遊行（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

鼠年的舊金山市農曆新年大遊行本週六即將登場，有很多學生會參與，雖然受到新型肺炎的威脅，有家長擔心，但還是決定參加。

過去連續兩年在舊金山農曆新年大遊行，獲得學校組冠軍的中半島College Park小學，今年是第8年參加遊行，今年碰上新型冠狀病毒的影響，有家長顧慮。

但主辦的家長Friends of Mandarin Scholars還是決定遵照華商總會的決定，同進同退，但特別提醒小朋友，不要跟別人接觸，也會帶消毒液隨時使用，手也不接觸口鼻，同時往返有專用校車，所以全程和外面群眾接觸的機會很低。

遊行前後小朋友可戴口罩，遊行進行時不戴，雖然大人們壟罩在病毒陰影，但小朋友心情不受影響。

主辦人田世瑋說：「今年是鼠年，所以我們以老鼠娶親做為遊行主題，今年最特別就是我們加入小朋友在遊行裡面朗誦中文。」

今年也投入特別經費，加購了一個大鼓及大人的服裝。

校長莊文錩過去接受採訪表示，College Park作為一個中文沉浸式小學，除了學習中文外，讓孩子親身體驗中華文化也很重要，所以才會每年都參加遊行。

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