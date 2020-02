灣區有家長憂疫情 但會讓子女參加農曆新年大遊行（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

鼠年的舊金山市農曆新年大遊行本週六即將登場,有很多學生會參與,雖然受到新型肺炎的威脅,有家長擔心,但還是決定參加。

過去連續兩年在舊金山農曆新年大遊行,獲得學校組冠軍的中半島College Park小學,今年是第8年參加遊行,今年碰上新型冠狀病毒的影響,有家長顧慮。

但主辦的家長Friends of Mandarin Scholars還是決定遵照華商總會的決定,同進同退,但特別提醒小朋友,不要跟別人接觸,也會帶消毒液隨時使用,手也不接觸口鼻,同時往返有專用校車,所以全程和外面群眾接觸的機會很低。

遊行前後小朋友可戴口罩,遊行進行時不戴,雖然大人們壟罩在病毒陰影,但小朋友心情不受影響。

主辦人田世瑋說:「今年是鼠年,所以我們以老鼠娶親做為遊行主題,今年最特別就是我們加入小朋友在遊行裡面朗誦中文。」

今年也投入特別經費,加購了一個大鼓及大人的服裝。

校長莊文錩過去接受採訪表示,College Park作為一個中文沉浸式小學,除了學習中文外,讓孩子親身體驗中華文化也很重要,所以才會每年都參加遊行。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。