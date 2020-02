【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山工務局局長Mohammed Nuru上星期涉嫌貪污被捕,現正被停職當中,市府任命的臨時工務局局長週三到訪華埠,與市民及商戶見面,保證局方一切的服務如常。

代理局長Alaric Degrafinried週三到訪華埠,巡視大街小巷,分別與工務局的華埠員工,以及社區代表見面,感謝他們為社區的付出。

局長表示,過去一星期,工務局出現不少變化,但是他知道本周末的農曆新年花車巡遊及街會對舊金山很重要,因此他想讓公眾知道,局方上下已經準備就緒,會繼續保持街道清潔,所有工務局的服務會一切照舊,不受影響。

