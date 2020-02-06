特朗普逃過被國會罷免 民主黨稱只屬短暫勝利

【KTSF 張麗月報導】

共和黨人主導的國會參議院週三裁定總統彈劾案兩項指控不成立，特朗普逃過罷免，這個歷史性的彈劾審訊也宣告結束。

在總統彈劾案中，身為陪審員的100名參議員，對兩項控罪的表決都未能有3分之2，即67票去罷免總統，因此判特朗普無罪。

唯一倒戈的共和黨人是猶他州的羅姆尼，他附和民主黨人，指控特朗普第一項彈劾控罪成立，不過對第二項彈劾控罪他就投下反對票。

參議院週三的表決結果並不令人意外，因為共和黨人早就表明意向，他們連傳召證人作證都拒絕。

彈劾案有兩項控罪，第一項指控特朗普利用軍援，逼烏克蘭總統澤連斯基翻舊案調查拜登父子，民主黨人主導的眾議院指控特朗普此舉有濫用總統職權之嫌，拜登可能是特朗普競選連任的強力對手。

第二項指控特朗普指示白宮高級顧問，拒絕接受眾議院的傳召在彈劾案調查中作證，有妨礙國會調查之嫌。

民主黨人聲稱，特朗普今次只不過是短暫勝利，將會繼續調查特朗普。

而特朗普就指，彈劾案是政治迫害，他的律師團隊指，民主黨人沒有提出實質理據，可證明特朗普犯罪，就算特朗普涉及利益輸送，也罪不至罷免那樣嚴重。

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