口罩供應緊張,在中國內地的工人未過完年就要上班造口罩,四川有停產了10年的口罩廠近日恢復生產,亦有汽車製造商將生產線改為製造口罩,現時全中國的口罩產量每日有1,480萬個。

不過市面上依然一罩難求,為了防疫,各地都規定市民出街要戴口罩,但不少人都買不到。

無錫市推出網上口罩預約平台,不過市民連網站都入不到。

網購口罩同樣困難,有網店指,口罩存貨被政府監管,要統一調配,客人下了單都發不到貨。

就算買到口罩,都不要開心得太早,因為湖南當局近日發現有近200萬個劣質口罩流入市場,這些假口罩未經過消毒,製作機器不合規格,戴了都阻隔不到病菌。

而河北石家莊亦都破獲有人出售二手口罩,當局已刑事拘留負責人。

