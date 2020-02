【KTSF】

大韓航空(Korean Air)一架原定由南韓首爾直飛拉斯維加斯的客機,由於機上有乘客曾到訪中國,而需要轉飛南加洛杉磯進行檢疫。

大韓航空表示,由於發現機上有3名乘客在最近2週曾去過中國,所以需要轉飛洛杉磯國際機場,讓那3名持美國護照的乘客接受檢疫。

航空公司指,由於3名乘客沒有病徵,3人獲准重回客機,這架機也獲准起飛,繼續航程前往拉斯維加斯。

