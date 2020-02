世界夢號3千多旅客船員仍在船上等候檢疫結果（視頻）

【有線新聞】

曾接載武漢肺炎患者的郵輪「世界夢號」,3,600名旅客及船員仍在船上等候檢疫結果。有乘客向議員求助,協助帶奶粉給他們的嬰兒,亦有人帶來藥物,由職員交給家人。

該船仍停泊在啟德郵輪碼頭,有旅客隔著露台傾談,但沒有戴口罩,有人就在甲板散步。

乘客指,船長暫未有新公布,他們在船上如常活動,聽歌、看電視、又打麻雀,但不是人人戴口罩。

香港立法會議員譚文豪就送奶粉、尿片,說有兩個媽媽打給他求救。陸續有其他人帶藥物、物資給船上的親人。

衞生署指,33名船員申報有上呼吸道感染症狀,有32人對新型冠狀病毒測試呈陰性,一人仍等候化驗結果。

1月19日,有3名內地人在南沙乘坐這郵輪去越南,5日後回程返南沙,落船後確診。

郵輪上週日由香港出發去台灣,這批乘客跟上一批南沙的乘客並無接觸。

