香港週四再多3人確診新型肺炎,累計增至24宗。

衞生防護中心晚上最新公布的兩宗個案,患者都無外遊,其中一名63歲女子過往健康良好,上月26日開始有咳和疲倦,分別看過中、西醫,週三到東區醫院求醫。她住在筲箕灣道142至146號高望大樓,曾到西灣河麗濤護老院探望丈夫。

另一名確診的65歲女病人就有長期病患,上週二發燒和咳嗽,曾兩次向私家醫生求診,週三到威爾斯醫院,現時情況嚴重,她住在沙田碩門邨瑞碩樓。

至於下午公布的55歲女患者,就是週二確診男子的太太,她確診前兩日曾與丈夫一同到醫院求診,但院方當時未能辨別,未有安排她留院。

