新型肺炎疫情下 從香港回灣區旅客要接受哪些篩檢程序（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新型冠狀病毒疫情在中國擴散後,本台記者陳嘉琪剛好休假,去過香港和廣州,週一回到灣區,並在機場海關接受篩檢,讓她跟大家分享一下她此行的所見所聞。

陳嘉琪休假期間,曾在1月25日至1月27日由香港前往廣州探親,還有部分親戚1月19日就已經抵達廣州,雖然去之前她自己有些顧慮,但因為行程早已安排,就沒有取消。

陳嘉琪說:「買了票,也沒有太擔心,所以照樣去了,但去到廣州的情況比預期差好多,因為街上好少人,因為在過農曆新年,但是外出吃飯,街上的人都非常少,太少了,餐廳酒樓一點都不滿,所有過節的氣氛都沒有,街上好少人,好多人都戴著口罩。」

陳嘉琪於週一搭乘國泰航班返回舊金山,在香港機場時,國泰服務人員確認她和家人都是美國公民,允許他們登機,但也告知他們,抵達舊金山國際機場後,能否入境則視美國海關。

她說在香港機場的整個過程還算順利,不過就發現機上乘客只有八成滿。

陳嘉琪說:「如果是回美的飛機,每一班通常都非常滿,但是我們回程那班不算很滿,八成滿,我坐的那排,3個座位只有我一個人,隔壁兩個座位都沒有人,機上的空姐也沒有為我們做過任何檢查,我自己就留意到有乘客沒戴口罩,空姐也比較緊張,要求那位乘客戴口罩,乘客說沒口罩,空姐都有提供一個口罩給一位乘客。」

陳嘉琪說,機上的空服員都有戴口罩,在抵達舊金山國際機場前,機上並沒有提前告知乘客下飛機後會有篩檢程序,以致乘客下飛機時速度緩慢,通道堵塞。

陳嘉琪說:「下了飛機之後就發現,那條通道為甚麼堵住走不了,原來好多人,先下飛機的乘客都沒辦法走,因為他們被擋在通道出口,機場安排了工作人員,幫我們首先有一個所謂的初步篩檢,幫我們量體溫,還要填一張表,寫個人資料,

去過哪裡。」

她說,機場檢疫人員在通道出口沒有查看她填寫的資料,只給了一張驗過體溫的紙條,而這個篩檢程序也拖延了乘客下飛機的正常速度,驗過體溫後,下一步就是過海關。

陳嘉琪說:「這次比較特別的就是,海關人員知道我們去過中國之後,就收了我們4本護照,不讓我們拿走,說需要我們去行李檢查那裡,到時海關人員會再問話。」

陳嘉琪和家人拿完行李後,就去行李檢查處,再度接受更詳細的問話。

陳嘉琪說:「他們問得很詳細,當然會問我們分別去了哪裡,我覺得他們就想試下我們有沒有說謊,有否隱瞞,不停問我們有否去過武漢,我們說沒去過,只去過廣州,他們再重複問多次,是不是真的沒有去過武漢。」

她說,家人的護照中,蓋有深圳灣海關印章,海關不懂中文,就問她多次這是哪裡。

陳嘉琪說:「他們就問我這是甚麼字,我就說是深圳灣,他說這不是武漢對嗎,我說這不是武漢,他又再試問,這個深圳灣是否連結武漢,我說不是,這個深圳灣只是連結廣州和香港,是我們回去必經的。」

此外,海關人員還有查問他們的行李裝有哪些物品,帶多少現金,住在舊金山哪裡等,前後出關大約花了兩個小時,比平時至少多一倍時間,而令她意外的是,海關最後允許他們離開時,並沒有要求他們回家隔離,只是讓他們戴上口罩。

陳嘉琪說:「他們就跟我解釋,其實這種檢查每次的行程都必須的,就讓我們不需要太擔心,每個人都要這麼做,是正常的程序,但是加上這次有肺炎疫情,所以問的問題就更加長,希望我可以解釋給我的家人聽,讓他們不要擔心。」

