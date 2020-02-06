新型肺炎疫情下 從香港回灣區旅客要接受哪些篩檢程序（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新型冠狀病毒疫情在中國擴散後，本台記者陳嘉琪剛好休假，去過香港和廣州，週一回到灣區，並在機場海關接受篩檢，讓她跟大家分享一下她此行的所見所聞。

陳嘉琪休假期間，曾在1月25日至1月27日由香港前往廣州探親，還有部分親戚1月19日就已經抵達廣州，雖然去之前她自己有些顧慮，但因為行程早已安排，就沒有取消。

陳嘉琪說：「買了票，也沒有太擔心，所以照樣去了，但去到廣州的情況比預期差好多，因為街上好少人，因為在過農曆新年，但是外出吃飯，街上的人都非常少，太少了，餐廳酒樓一點都不滿，所有過節的氣氛都沒有，街上好少人，好多人都戴著口罩。」

陳嘉琪於週一搭乘國泰航班返回舊金山，在香港機場時，國泰服務人員確認她和家人都是美國公民，允許他們登機，但也告知他們，抵達舊金山國際機場後，能否入境則視美國海關。

她說在香港機場的整個過程還算順利，不過就發現機上乘客只有八成滿。

陳嘉琪說：「如果是回美的飛機，每一班通常都非常滿，但是我們回程那班不算很滿，八成滿，我坐的那排，3個座位只有我一個人，隔壁兩個座位都沒有人，機上的空姐也沒有為我們做過任何檢查，我自己就留意到有乘客沒戴口罩，空姐也比較緊張，要求那位乘客戴口罩，乘客說沒口罩，空姐都有提供一個口罩給一位乘客。」

陳嘉琪說，機上的空服員都有戴口罩，在抵達舊金山國際機場前，機上並沒有提前告知乘客下飛機後會有篩檢程序，以致乘客下飛機時速度緩慢，通道堵塞。

陳嘉琪說：「下了飛機之後就發現，那條通道為甚麼堵住走不了，原來好多人，先下飛機的乘客都沒辦法走，因為他們被擋在通道出口，機場安排了工作人員，幫我們首先有一個所謂的初步篩檢，幫我們量體溫，還要填一張表，寫個人資料，

去過哪裡。」

她說，機場檢疫人員在通道出口沒有查看她填寫的資料，只給了一張驗過體溫的紙條，而這個篩檢程序也拖延了乘客下飛機的正常速度，驗過體溫後，下一步就是過海關。

陳嘉琪說：「這次比較特別的就是，海關人員知道我們去過中國之後，就收了我們4本護照，不讓我們拿走，說需要我們去行李檢查那裡，到時海關人員會再問話。」

陳嘉琪和家人拿完行李後，就去行李檢查處，再度接受更詳細的問話。

陳嘉琪說：「他們問得很詳細，當然會問我們分別去了哪裡，我覺得他們就想試下我們有沒有說謊，有否隱瞞，不停問我們有否去過武漢，我們說沒去過，只去過廣州，他們再重複問多次，是不是真的沒有去過武漢。」

她說，家人的護照中，蓋有深圳灣海關印章，海關不懂中文，就問她多次這是哪裡。

陳嘉琪說：「他們就問我這是甚麼字，我就說是深圳灣，他說這不是武漢對嗎，我說這不是武漢，他又再試問，這個深圳灣是否連結武漢，我說不是，這個深圳灣只是連結廣州和香港，是我們回去必經的。」

此外，海關人員還有查問他們的行李裝有哪些物品，帶多少現金，住在舊金山哪裡等，前後出關大約花了兩個小時，比平時至少多一倍時間，而令她意外的是，海關最後允許他們離開時，並沒有要求他們回家隔離，只是讓他們戴上口罩。

陳嘉琪說：「他們就跟我解釋，其實這種檢查每次的行程都必須的，就讓我們不需要太擔心，每個人都要這麼做，是正常的程序，但是加上這次有肺炎疫情，所以問的問題就更加長，希望我可以解釋給我的家人聽，讓他們不要擔心。」

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