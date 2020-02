灣區生物科技公司藥物正試驗治療新型肺炎病人（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

總部設在中半島Foster City的生物科技公司Gilead的一種藥物,目前正在武漢試驗性治療新型冠狀病毒的病人。

Gilead公司表示,針對名為2019-nCoV的新型冠狀病毒,公司已經和中國衛生部在正式協議下展開兩項實驗,使用名為「Remdesivir(瑞德韋爾)」的藥物治療新型冠狀病毒肺炎,Gilead將免費提供這項藥物並建議實驗模式和方式。

實驗由中方研究人員率領進行在本月中選病人來做研究,Remdesivir藥物現階段還未被任何國家的衛生機構批准,也沒有被證明是否能夠有效治病,或是否安全使用,但是Remdesivir在Gilead的實驗中,在動物體內和體外能夠對抗伊波拉、MERS和SARS等病毒。

武漢病毒研究所已經申請在中國使用這藥物的專利,針對這點,Gilead透露在2016年,公司就已經在全球,包括在中國,申請使用這藥物來治療冠狀病毒的專利,但是目前還沒有獲得批准。

