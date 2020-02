坐飛機如何避免感染病菌和病毒

【KTSF 黃恩光報導】

大家坐飛機的時候,與許多乘客在飛機艙共處,如何避免感染到病菌和病毒呢?

坐飛機的時候,大家很擠逼地坐在一起,飛機的椅子和餐桌有許多人坐過和摸過,上飛機之前可以做點準備。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說:「自己帶著洗手液抹手也有幫助,有些人會攜帶消毒的紙,抹周圍的地方,自己會接觸的地方都抹抹,也是好事。」

全國運輸安全管理局(TSA)准許飛機旅客攜帶洗手液上飛機,洗手液的容量不能超過3.4安士或100毫升。

TSA准許攜帶消毒紙上飛機,在飛機上最好勤洗手,那麼應隔多久洗一次手?

白幹榮醫生說「要視乎你有沒有觸摸東西,你記得的時候盡量洗手,尤其是進食之前,一定要觸摸臉孔之前,要洗手,或起碼要用洗手液。」

華盛頓郵報訪問一名經常坐飛機的航空醫學專家,他表示,飛機裡的空氣經常更新,並經過嚴格的過濾,可濾走空氣裡百分之99的細菌。

專家建議大家坐飛機之前一晚睡得足和吃得健康,保持體力充足,飛機艙空氣乾燥,記著多喝水。

