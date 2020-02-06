坐飛機如何避免感染病菌和病毒

【KTSF 黃恩光報導】

大家坐飛機的時候，與許多乘客在飛機艙共處，如何避免感染到病菌和病毒呢？

坐飛機的時候，大家很擠逼地坐在一起，飛機的椅子和餐桌有許多人坐過和摸過，上飛機之前可以做點準備。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說：「自己帶著洗手液抹手也有幫助，有些人會攜帶消毒的紙，抹周圍的地方，自己會接觸的地方都抹抹，也是好事。」

全國運輸安全管理局（TSA）准許飛機旅客攜帶洗手液上飛機，洗手液的容量不能超過3.4安士或100毫升。

TSA准許攜帶消毒紙上飛機，在飛機上最好勤洗手，那麼應隔多久洗一次手？

白幹榮醫生說「要視乎你有沒有觸摸東西，你記得的時候盡量洗手，尤其是進食之前，一定要觸摸臉孔之前，要洗手，或起碼要用洗手液。」

華盛頓郵報訪問一名經常坐飛機的航空醫學專家，他表示，飛機裡的空氣經常更新，並經過嚴格的過濾，可濾走空氣裡百分之99的細菌。

專家建議大家坐飛機之前一晚睡得足和吃得健康，保持體力充足，飛機艙空氣乾燥，記著多喝水。

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