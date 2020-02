新型肺炎惹恐慌 騙徒借此騙取個資盜用銀行賬戶

【KTSF 蔡璐陽報導】

商業改善局(BBB)提醒民眾,最近有網絡騙子利用人們對新型冠狀病毒的恐慌為誘餌,竊取網絡用戶的個人信息,並盜用他們的銀行賬戶。

新型冠狀病毒在全球蔓延,導致許多民眾人心惶惶,而網絡詐騙犯也趁機企圖通過民眾在網絡上搜尋病毒消息所輸入的信息,竊取個人信息用來謀利。

預防網絡詐騙專家Cathy Roberson說:「不僅是你的名字、地址、年齡,他們還能輕易獲得你的銀行賬戶,並盜用資金。」

BBB提醒民眾,不要輕易點擊電郵,或者是網頁上聲稱提供關於預防新型冠狀病毒,以及銷售有關產品的鏈接,或者文件,因為這很有可能是惡意軟件,用來盜取用戶個人信息。

Roberson說:「是誰發送這些郵件給你,如果你不確定對方是誰,不要打開它,因為很多時候這些附件都是電腦病毒的所在。」

其次,千萬不要相信網上有關提供疫苗的信息,最後,請注意時刻保持電腦防毒軟件的更新,確保你的電腦不受到侵害。

