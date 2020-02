【KTSF】

東灣Concord市一名18歲青年,週三晚涉嫌在家殺害母親被捕。

現場位於Treat大道3000號一幢住屋,警方於晚上9時接報,報案的男子聲稱殺害了母親,警方到場時,報案男子已在屋外等候他們,警員入內後,發現他母親伏屍屋內,馬上將報案男子拘捕。

警方仍在調查案件,任何人如能對案件提供消息,請聯絡警方,電話:(925) 603-5817。

