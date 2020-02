【有線新聞】

中國下週五起將部分美國進口貨的關稅減半。

中方宣布將會調整對750億美元美國進口貨的關稅,自下週五下午1時01分起,去年9月起已加徵10%關稅的商品,稅率會減半至5%,至於原本收5%稅的商品,稅率同樣為減半。

中方表示,減關稅的決定是為了促進中美經貿關係健康穩定發展,希望雙方能夠遵守協議約定,努力落實好協議內容,又說中方會繼續排除對美國貨收關稅的工作。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。