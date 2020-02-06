撤僑人士抵美後要隔離14天 有幼童發燒送院

【KTSF 陳嘉琪報道】

美國第二輪撤僑行動中，兩架共載有350人的撤僑包機週三凌晨抵達北灣Fairfield的Travis空軍基地，機上所有乘客需要即時隔離14天，當中一名幼童發燒，已送院觀察。

兩架從中國武漢起飛，載有350名美國公民的包機，分別在週三清晨4時及約4時半抵達北灣Fairfield的Travis空軍基地。

其中一班航班在空軍基地加油後，再前往聖地牙哥，週三早上約9時35分抵達當地的Miramar海軍陸戰隊航空站。

美國疾病防控中心（CDC）表示，停留在Travis空軍基地的包機載有178人，年齡由一歲多至超過65歲，因為曾經在武漢居住過，他們都被列為感染新型冠狀病毒的高危人士，因此這批人將會留在當地，接受為期14天的隔離，14天是病毒最長的潛伏期。

美國疾病防控中心醫生Henry Walke說：「醫護一直都有檢測，監察及評估機上人情況，包括起飛前、飛行途中及到達後，都有檢查體溫及呼吸道徵狀。」

CDC表示，機上暫時沒有人出現感染的徵狀，只有一名幼童在旅途中發燒，當局指為了保障私隱，不會透露幼童的年紀及他被送到醫院。

「兒童發燒是可以因為很多不同的原因，這名幼童正接受評估，會被額外隔離及檢測。」

在14天的隔離期間，這批人每天會進行最少兩次的檢測，每個家庭會有獨立房間，有專人會照顧他們的起居飲食，亦有小型花園讓他們作有限度的戶外活動，在隔離期間一旦出現任何徵狀，將會即時被送往鄰近的醫院作進一步隔離及檢測。

CDC表示，明白住在Travis空軍基地附近的居民會有擔憂，但根據過往經驗，當局不認為這批人會對社區構成威脅，加上CDC已盡一切的辦法，減低他們與外界接觸的機會。

當局亦強調，本土感染的機會仍然是低，市民無須過分擔心。

「我們認為美國大眾的感染風險仍低，因此正採取這些進取的措施，去維持這種低風險，我們亦不認為公眾需要搶購口罩。」

美國週三出現第12宗確診個案，患者來自威斯康辛州，CDC表示，前11宗確診個案，9人曾經到過武漢而受到感染，其餘兩宗是確診患者的伴侶。

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