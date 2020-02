撤僑人士抵美後要隔離14天 有幼童發燒送院

【KTSF 陳嘉琪報道】

美國第二輪撤僑行動中,兩架共載有350人的撤僑包機週三凌晨抵達北灣Fairfield的Travis空軍基地,機上所有乘客需要即時隔離14天,當中一名幼童發燒,已送院觀察。

兩架從中國武漢起飛,載有350名美國公民的包機,分別在週三清晨4時及約4時半抵達北灣Fairfield的Travis空軍基地。

其中一班航班在空軍基地加油後,再前往聖地牙哥,週三早上約9時35分抵達當地的Miramar海軍陸戰隊航空站。

美國疾病防控中心(CDC)表示,停留在Travis空軍基地的包機載有178人,年齡由一歲多至超過65歲,因為曾經在武漢居住過,他們都被列為感染新型冠狀病毒的高危人士,因此這批人將會留在當地,接受為期14天的隔離,14天是病毒最長的潛伏期。

美國疾病防控中心醫生Henry Walke說:「醫護一直都有檢測,監察及評估機上人情況,包括起飛前、飛行途中及到達後,都有檢查體溫及呼吸道徵狀。」

CDC表示,機上暫時沒有人出現感染的徵狀,只有一名幼童在旅途中發燒,當局指為了保障私隱,不會透露幼童的年紀及他被送到醫院。

「兒童發燒是可以因為很多不同的原因,這名幼童正接受評估,會被額外隔離及檢測。」

在14天的隔離期間,這批人每天會進行最少兩次的檢測,每個家庭會有獨立房間,有專人會照顧他們的起居飲食,亦有小型花園讓他們作有限度的戶外活動,在隔離期間一旦出現任何徵狀,將會即時被送往鄰近的醫院作進一步隔離及檢測。

CDC表示,明白住在Travis空軍基地附近的居民會有擔憂,但根據過往經驗,當局不認為這批人會對社區構成威脅,加上CDC已盡一切的辦法,減低他們與外界接觸的機會。

當局亦強調,本土感染的機會仍然是低,市民無須過分擔心。

「我們認為美國大眾的感染風險仍低,因此正採取這些進取的措施,去維持這種低風險,我們亦不認為公眾需要搶購口罩。」

美國週三出現第12宗確診個案,患者來自威斯康辛州,CDC表示,前11宗確診個案,9人曾經到過武漢而受到感染,其餘兩宗是確診患者的伴侶。

