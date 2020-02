【KTSF】

2020全國人口普查問卷有九大問題,一起來看看。

問題包括,在2020年4月1日那天,有幾個人在這所房子?

是否有額外的暫住人士?

住的是房屋、公寓或是流動房屋?

電話號碼,只有在人口普查局工作需要時才會聯繫。

姓名、性別、年紀及生日。

西班牙裔、拉美裔或西班牙後裔嗎?

是哪一個種族?

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。