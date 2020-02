威斯康辛州病人確診新型肺炎 目前居家隔離

【KTSF 吳倩妤報導】

美國出現第12宗新型冠狀病毒肺炎病例,地點是威斯康辛州,患者的病情並不嚴重,現時居家自我隔離,曾與患者接觸的威斯康辛州Madison醫院,急證室醫護人員也受到密切觀察,而首名確診的西雅圖病患已經出院,中國方面確診個案已突破27,000宗。

中國新型冠狀病毒疫情持續擴大,至今累積確診個案有27,447宗,死亡人數增至563人,中國大陸境外共有220宗,遍及20幾個國家。

美國現有12宗,最新一宗發生在威斯康辛州,患者曾到北京與確診病人有接觸。

新加坡至今確診28宗,當中包括一名6個月大的新加坡籍男嬰,是當地至今年紀最小的確診患者。

針對疫情不斷擴大,世界衛生組織總幹事譚德塞表示,將於下週二、三在瑞士日內瓦召開會議,制定抗擊新型冠狀病毒疫情的藥物、診斷方法及疫苗的研發重點。

就世衛冠狀病毒緊急委員會成員批評中國沒有在第一時間通報病毒確診病例,導致疫情迅速擴散,譚德塞認為,如果中國有隱暪疫情,相信確診病例會較現時多,世衛可作調查作為事後檢討,但他強調現時討論疫情爆發初期是否有犯錯,對事件沒有幫助,認為現時要阻止疫情蔓延至全球。

譚德塞又表示,會在短期內派出專家組到中國調查新型冠狀病毒疫情。

為了抵擋疫情,各國加強入境管制,英國每日郵報報導,英國政府正考慮禁止在過去兩星期曾到過中國的外國公民入境,並暫時禁止來自中國的直航航班到英國,目前英國有兩宗確診病例。

英航早前已經宣布停飛來往中國的航班,只有維珍航空仍有客機往返英國至北京。

台灣方面,現在不僅暫時全面禁止中國大陸人士入境,也對香港澳門居民入境台灣實施14日強制隔離。

台灣也將對香港澳門的旅遊警示提升至黃色,建議國民如非必要不要前往港澳。

