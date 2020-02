美國從武漢撤僑包機週三飛抵東灣空軍基地

【KTSF】

接載約350名武漢撤僑的包機週三清晨飛抵灣區,在東灣Fairfield的Travis空軍基地降落,機上的人將要強制隔離14日。

第二批撤僑約550人,國務院安排兩班包機接載這些美國公民,從中國武漢返回美國,兩架飛機均在週三清晨飛抵Travis空軍基地,其中一架載住200人的包機,在Travis基地作短暫停留入油後,將繼續行程,飛往南加州San Diego市的Miramar軍事基地進行隔離檢疫,另一架包機上的350人,將會在Travis空軍基地接受強制隔離。

國防部應衛生部要求提供軍方住宿設施,可以應付約1,000名從海外歸來而需要隔離人士。

全國有4個軍事基地作為隔離設施,距離舊金山約50英里的Travis空軍基地是其中一個,這350人包括外交人員和公民,將在基地內的Westwind Inn旅館接受隔離14日。

聯邦疾控中心(CDC)的人員將會為他們進行健康檢查,隔離期間,若有人出現疑似病徵,當局將會把相關人士,轉送至醫院隔離治療。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。