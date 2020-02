中國新型肺疫情持續 聯合航空停飛香港航班

【KTSF 吳倩妤報導】

中國的新型冠狀病毒疫情持續,最新數字是全中國有24,433宗確診個案,當中492人已經死亡。

鑑於疫情擴散,除湖北省外,其他省市,包括淅江的杭州、溫州、寧波、河南的鄭州、江蘇的南京、南通、山東臨沂、黑龍江的哈爾濱等地也實行封城。

中國大陸境外,香港的病例增加到20宗,繼美國航空(American Airlines)之後,聯合航空(United Airlines)亦宣布由本週六起停飛香港航班,至2月20日,此外,美國也計劃從中國撤出更多美國僑民。

澳門有10宗確診,澳門實行關閉賭場半個月以抗疫,台灣有11宗,台灣宣布暫時禁止在過去14日曾到過中國的外籍人士入境。

日本當局證實,早前香港確診男子曾經乘坐的郵輪鑽石公主號有10人確診。

泰國和新加坡都在一日內新增6宗病例,目前疫情蔓延至20多個國家,共195宗確診,當中有20幾宗是以人傳人個案。

世界衛生組織傳染病危害管理部門主管在日內瓦向傳媒表示,目前疫情並未處於全球性流行病之列。

