特朗普發表國情咨文 強調任內經濟政績

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統週二傍晚向國會參眾兩院聯席會議,發表本年度國情咨文,這也是他在任的第3份國情咨文。

特朗普今年的國情咨文,主題是「偉大的美國重臨」,樂觀看待美國各方面的事務,他得到在場的共和黨人熱烈支持,但仍要面對彈劾他的民主黨人,他沒有同向他表示友好的聯邦眾議長普洛西握手。

特朗普首先提到美國取得的經濟政績,當中包括在他3年任內,美國創造了700萬份工作,全國失業率是50年來最低,亞裔、非洲裔和拉美裔的失業率也是最低,1,000萬人擺脫領取福利,350萬人加入職場,工人薪金也有增長。

特朗普又實施刑事司法改革,令重罪犯有第二次機會,此外,美國現已成為能源自給自足的獨立國家,全球第一大石油和氣體生產國。

在貿易方面,特朗普說,他已經簽訂美墨加協議,取代舊有的北美自由貿易協定NAFTA,此外也與中國簽署貿易協議,以確保美國得到公平和互惠的貿易待遇,特朗普也提到美中關係現時是最好的時刻。

特朗普也提到改革健保社安金和建立太空軍,加強防衛力量等政績。

特朗普也提到他的以巴和平方案,和打擊伊斯蘭恐怖主義,他表示必須以決心和創意去穩定中東地區,讓當地無數年輕人有一個較好的未來。

