彈劾審訊結束 參議院判特朗普罪名不成立

聯邦參議院週三就特朗普總統的彈劾案審訊進行裁決,結果特朗普獲判無罪,結束這場美國歷史上第3次的彈劾審訊。

彈劾審訊由聯邦最高法院首席大法官John Roberts主審,每一名參議員週三逐一起立,就兩項彈劾指控宣讀「罪成」和「罪名不成立」的裁決。

雖然大多數參議員都對特朗普向烏克蘭施壓表示憂慮,但結果特朗普面臨的濫用職權和妨礙國會調查兩項罪名都被裁定不成立。

在第一項指控中,特朗普被指向烏克蘭施壓要求對方調查前副總統拜登一事上濫用職權,拜登是特朗普競選連任的可能對手,後者被指藉著扣起烏克蘭的軍援,作為要求烏克蘭調查拜登的籌碼,參議員以52票對48票裁定罪名不成立。

在這項指控中,共和黨中只有曾競選總統的羅姆尼倒戈投罪成票。

第二項指控是妨害國會調查罪,參議員以53票對47票裁定罪名不成立。

