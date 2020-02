聖荷西5醫護曾接觸新型肺炎患者需居家隔離

【KTSF】

南灣Santa Clara縣衛生局證實,該縣有5名醫護人員因為接觸到一名新型冠狀病毒確診病患,正在居家隔離。

Santa Clara縣分別在1月31日和2月2日發布各有一宗確診案例,之後暫無新增案例。

不過Santa Clara縣衛生局週二證實,有5名在聖荷西Good Samaritan Hospital工作的醫護人員,被要求回家做居家隔離,直到2月11日為止,原因是當局的調查發現,該院有5名員工曾接觸到縣內第一個確診患者。

Santa Clara縣衛生局表示,他們的政策原本是不會洩漏病患身分以及位置,不過週二有部分媒體披露了有關消息,提到這家醫院,他們才對消息做出回應。

當局強調,讓5名醫護人員居家隔離,是為了保護公眾健康,限制病毒傳播的任何可能性。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。