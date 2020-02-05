舊金山華埠出現疫情謠言 商戶生意大受打擊（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

最近許多人聞新型冠狀態病毒而色變，受謠言影響，整個舊金山路華埠的人流大幅度減少，商戶的生意大受打擊。

舊金山華埠Stockton街的永興餅家生意一向不錯，經常出現民眾排隊等買糕餅的場面，但是記者週二走訪時顧客不多。

店主表示，週末人流突然少了，原來發現有人在微信引述本地報章報導，關於有人從中國染病回來，叫人暫時不要來華埠。

店主透露，糕餅店的生意在幾天內減了約一半，另外在Broadway街的茶餐廳嘉賓閣，生意也嚴重受到影響。

店主週二澄清謠言，而舊金山公共衛生局也證實，舊金山目前沒有新型冠狀病毒的確診病例。

業主陳永興說：「華埠要是沒有人來買東西，變成整個華埠都受影響，不見一半以上的人流，起碼不見一半的生意，造謠者不只是影響我，而是整個華埠的超市、餐館等一樣受到影響。」

華埠商家也呼籲媒體，不要做出未經證實的報導。

華埠商戶聯合協會臨主席邵旗謙說：「搞到滿城風雨，我們華埠商戶覺得這不是件好事，因為這樣的傳法，很多人會害怕華埠而不敢出來。」

商家表示，舊金山華埠這裡的生意已經受到中央地鐵工程的一再延誤而影響，而這一次的病毒遙言，又給這裡的商戶雪上加霜。

陳永興說：「希望大家繼續來華埠購物，舊金山目前沒有個案，是最安全的地方，大家放心出來，好像我現在都只是穿短袖衣出來。」

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