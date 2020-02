舊金山華埠出現疫情謠言 商戶生意大受打擊（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

最近許多人聞新型冠狀態病毒而色變,受謠言影響,整個舊金山路華埠的人流大幅度減少,商戶的生意大受打擊。

舊金山華埠Stockton街的永興餅家生意一向不錯,經常出現民眾排隊等買糕餅的場面,但是記者週二走訪時顧客不多。

店主表示,週末人流突然少了,原來發現有人在微信引述本地報章報導,關於有人從中國染病回來,叫人暫時不要來華埠。

店主透露,糕餅店的生意在幾天內減了約一半,另外在Broadway街的茶餐廳嘉賓閣,生意也嚴重受到影響。

店主週二澄清謠言,而舊金山公共衛生局也證實,舊金山目前沒有新型冠狀病毒的確診病例。

業主陳永興說:「華埠要是沒有人來買東西,變成整個華埠都受影響,不見一半以上的人流,起碼不見一半的生意,造謠者不只是影響我,而是整個華埠的超市、餐館等一樣受到影響。」

華埠商家也呼籲媒體,不要做出未經證實的報導。

華埠商戶聯合協會臨主席邵旗謙說:「搞到滿城風雨,我們華埠商戶覺得這不是件好事,因為這樣的傳法,很多人會害怕華埠而不敢出來。」

商家表示,舊金山華埠這裡的生意已經受到中央地鐵工程的一再延誤而影響,而這一次的病毒遙言,又給這裡的商戶雪上加霜。

陳永興說:「希望大家繼續來華埠購物,舊金山目前沒有個案,是最安全的地方,大家放心出來,好像我現在都只是穿短袖衣出來。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。