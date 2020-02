伊斯坦布爾有客機滑出跑道斷裂 139人傷

【KTSF】

一架載有177名乘客和機組人員的客機,週三在伊斯坦布爾一個機場降落時滑出跑道,撞進深坑,機身斷裂,乘客要從飛機的裂口逃生,共有139人受傷,需要送院治療。

事發的客機是由廉航Pegasus經營,從土耳其的Izmir市飛抵伊斯坦布爾的Sabiha Gokcen機場。

伊斯坦布爾省長表示,客機降落時天氣惡劣,滑出跑道約50至60米,然後撞進30米深的深坑,事件中無人死亡。

事發於傍晚6時半左右,客機出事後,機場立即關閉,其他抵境航班需要轉飛往伊斯坦布爾另一個機場。

Pegasus航空公司另一架客機於1月7日也曾發生類似的事故,一架載有164人的客機曾在同一機場滑出跑道,當時無人傷亡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。