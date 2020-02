【有線新聞】

特朗普總統週二發表國情咨文期間,其身後的眾議院議長普洛西,一舉一動惹人注目。

特朗普演說前,分別向副總統彭斯與普洛西遞上文件夾,普洛西接過後伸出右手,打算與他握手,但他沒理會。

演說結束後,普洛西當眾撕掉特朗普講稿副本,她批評國情咨文「歪曲事實、骯髒」,相較其他選項,撕毀文稿已算是有禮貌的做法。

