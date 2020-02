【KTSF】

東灣Hayward市週二傍晚發生兇殺案,一名女子被人用利刀刺斃。

警方於傍晚5時40分接報,現場位於Willimet Way 24000號路段,Birchfield公園附近,警員到場後發現一名婦人被利刀刺傷,當場不治。

警方尚未拘捕任何人,這宗案件是Hayward市今年發生的第3宗兇殺案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。