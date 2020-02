【KTSF】

東灣Fremont市的880公路路段週三凌晨發生槍擊案,一輛汽車被人開槍射中,沒有人受傷。

加州公路巡警局稱,當局是於凌晨3時01分接獲舉報,地點在880公路北行線的Mowry Ave入口處。

警方稱,有人向一輛黑色寶馬(BMW)汽車開出多槍,車內當時載有兩人,沒有被子彈射中,當局尚未拘捕任何人。

