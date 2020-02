醫生教你戴口罩秘訣（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

醫生建議有病的人要戴口罩,避免傳播病菌和病毒,此外,不少人擔心染上疾病,也選擇戴口罩,究竟一個口罩戴多少次?到什麼時候需要更換呢?

現在很難買得到口罩,大家都想用得越久越好,有人會問,可不可以在口罩與臉孔之間加一張紙巾,可不可以用醋消毒口罩,更有人提出蒸口罩,這些方法是否行得通呢?

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說:「千萬不可以,尤其是手術用的口罩是用紙造的,如果濕了的話,效力會減低許多,而且容易會穿。」

戴了口罩後,什麼時候需要更換呢?

白幹榮醫生說:「對著口罩咳一下,或吹吹氣,如果漏氣,漏風的或就需要換。」

醫生表示,戴口罩的目的是防止自己生病時傳染給其他人,使用手術用的口罩就可以。

白幹榮醫生說:「你一旦有病徵,咳嗽或發燒的話,可能是感冒或其他病症,主要不要想自己傳播病毒,口罩留待自己不舒服時使用十分重要,尤其是因為短缺,如果沒有口罩怎麼辦?咳嗽時最要緊用手肘,而不是用手,用手肘或包著手肘的衣服,對著它咳,防止自己的病毒噴出去,如果用手的話,又會周圍摸,散播出去就不好。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。