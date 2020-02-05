醫生教你戴口罩秘訣（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

醫生建議有病的人要戴口罩，避免傳播病菌和病毒，此外，不少人擔心染上疾病，也選擇戴口罩，究竟一個口罩戴多少次？到什麼時候需要更換呢？

現在很難買得到口罩，大家都想用得越久越好，有人會問，可不可以在口罩與臉孔之間加一張紙巾，可不可以用醋消毒口罩，更有人提出蒸口罩，這些方法是否行得通呢？

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說：「千萬不可以，尤其是手術用的口罩是用紙造的，如果濕了的話，效力會減低許多，而且容易會穿。」

戴了口罩後，什麼時候需要更換呢？

白幹榮醫生說：「對著口罩咳一下，或吹吹氣，如果漏氣，漏風的或就需要換。」

醫生表示，戴口罩的目的是防止自己生病時傳染給其他人，使用手術用的口罩就可以。

白幹榮醫生說：「你一旦有病徵，咳嗽或發燒的話，可能是感冒或其他病症，主要不要想自己傳播病毒，口罩留待自己不舒服時使用十分重要，尤其是因為短缺，如果沒有口罩怎麼辦？咳嗽時最要緊用手肘，而不是用手，用手肘或包著手肘的衣服，對著它咳，防止自己的病毒噴出去，如果用手的話，又會周圍摸，散播出去就不好。」

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